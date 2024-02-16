В Москве госпитализировали 35-летнего внука Геннадия Зюганова
Фото © vk.com / Леонид Зюганов
Внук Геннадия Зюганова, 35-летний продолжатель коммунистической династии Леонид Зюганов госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. По данным Mash, депутат Мосгордумы самостоятельно вызвал скорую к себе домой и пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.
Леонида Андреевича было решено забрать в больницу, где ему в том числе сделали экспресс-тест на ковид, который показал положительный результат. Болезнь у политика, по данным телеграм-канала, протекает легко, но симптомы беспокоили его уже довольно долгое время, поэтому пока что ему рекомендовано остаться на лечении в больнице.
Ранее Life.ru писал, что в России эпидемический потенциал ковида значительно снизился, но это не говорит о полном исчезновении коронавирусной угрозы. По словам экспертов, вирус продолжает развиваться в среде мелких млекопитающих, поэтому "кандидатов в человеческие штаммы много". Однако "гуляющий" по регионам грипп врачи и учёные считают намного опаснее ковида.