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16 февраля, 09:36

В Москве госпитализировали 35-летнего внука Геннадия Зюганова

Фото © vk.com / Леонид Зюганов

Фото © vk.com / Леонид Зюганов

Внук Геннадия Зюганова, 35-летний продолжатель коммунистической династии Леонид Зюганов госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. По данным Mash, депутат Мосгордумы самостоятельно вызвал скорую к себе домой и пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.

Леонида Андреевича было решено забрать в больницу, где ему в том числе сделали экспресс-тест на ковид, который показал положительный результат. Болезнь у политика, по данным телеграм-канала, протекает легко, но симптомы беспокоили его уже довольно долгое время, поэтому пока что ему рекомендовано остаться на лечении в больнице.

Появились данные из медкарты 89-летней Валентины Талызиной, которую подкосил ковид
Появились данные из медкарты 89-летней Валентины Талызиной, которую подкосил ковид

Ранее Life.ru писал, что в России эпидемический потенциал ковида значительно снизился, но это не говорит о полном исчезновении коронавирусной угрозы. По словам экспертов, вирус продолжает развиваться в среде мелких млекопитающих, поэтому "кандидатов в человеческие штаммы много". Однако "гуляющий" по регионам грипп врачи и учёные считают намного опаснее ковида.

Марина Калегина
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