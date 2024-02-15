Петросяну вставили титановые пластины после перелома руки Евгению Петросяну провели операцию на руке 15 февраля, 08:12 Артист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна, который неудачно упал и получил перелом предплечья, прооперировали. По данным Mash, сейчас он находится в реанимации.

Как и сообщалось ранее, артисту после перелома предплечья со смещением установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией. Если всё пойдёт по плану, уже сегодня сатирика переведут в обычную палату. Дальше ему предстоит реабилитация.

Напомним, ранее Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал во время прогулки в центре Москвы 11 февраля.

Авторы Александра Вишнякова