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Петросяну вставили титановые пластины после перелома руки

Евгению Петросяну провели операцию на руке

15 февраля, 08:12
Артист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна, который неудачно упал и получил перелом предплечья, прооперировали. По данным Mash, сейчас он находится в реанимации.

Как и сообщалось ранее, артисту после перелома предплечья со смещением установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией. Если всё пойдёт по плану, уже сегодня сатирика переведут в обычную палату. Дальше ему предстоит реабилитация.

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Напомним, ранее Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал во время прогулки в центре Москвы 11 февраля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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