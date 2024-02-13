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Актёр Валерий Баринов получил серьёзную травму из-за ледяного дождя в Москве

13 февраля, 14:10
Валерий Баринов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Валерий Баринов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Народный артист России Валерий Баринов получил травму из-за ледяного дождя, который накрыл Москву в понедельник, 12 февраля. По данным сайта MK.ru, актёр поскользнулся и упал прямо возле подъезда своего дома, сильно повредив спину.

78-летний Баринов как раз собирался в Театр юного зрителя, где ему предстояло сыграть одну из главных ролей в спектакле "Леди Макбет нашего уезда". Превозмогая боль, артист вышел на сцену, мужественно отыграл спектакль и только потом ему вызвали скорую.

Актёра доставили в Институт Склифосовского с сильными ушибами. Госпитализировать Валерия Александровича не стали – он отправился лечиться дома.

Валерий Баринов известен по ролям в фильмах и сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Империя под ударом", "Каменская", "Водитель для Веры", "Диверсант", "Кадетство", "День выборов", "Ранетки", "Калашников" и многим другим.

Хирург перечислила ошибки в ледяной дождь, которые могут обернуться печально
Хирург перечислила ошибки в ледяной дождь, которые могут обернуться печально

А ранее с с переломом предплечья в больницу попал юморист Евегений Петросян. Артист упал днём 11 февраля во время прогулки в центре Москвы. Народного артиста РСФСР прооперируют к выходным. Сатирику планируют ставить в руку титановые пластины. Также на днях с переломом пяти рёбер в больницу попал также актёр Александр Панкратов-Чёрный.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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