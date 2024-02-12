Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве после неудачного падения

Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Об этом стало известно Mash от источников.

Согласно сведениям инсайдеров, артист упал вчера днём во время прогулки в центре столицы на Лесной улице. Евгению Вагановичу вызвали скорую. С переломом его доставили в больницу, где он и находится.