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12 февраля, 06:43

Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве после неудачного падения

Юморист Евгений Петросян. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Юморист Евгений Петросян. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Об этом стало известно Mash от источников.

Согласно сведениям инсайдеров, артист упал вчера днём во время прогулки в центре столицы на Лесной улице. Евгению Вагановичу вызвали скорую. С переломом его доставили в больницу, где он и находится.

Актрису из "Интернов" и "Ворониных" госпитализировали с пневмонией в Москве
Актрису из "Интернов" и "Ворониных" госпитализировали с пневмонией в Москве

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации актёра Александра Панкратова-Чёрного в Москве. У него диагностировали перелом пяти рёбер, а инфаркт, как сообщалось изначально, не подтвердился.

Андрей Бражников
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