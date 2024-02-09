Актрису из "Интернов" и "Ворониных" госпитализировали с пневмонией в Москве

Российскую актрису Ирину Чипиженко, известную по ролям в сериалах "Интерны", "Пищеблок", "Воронины" и других, госпитализировали в Москве. Как сообщает Mash, артистке диагностировали пневмонию и бронхит.

По данным телеграм-канала, незадолго до этого 86-летняя артистка жаловалась на слабость, кашель и одышку. После обследования на КТ медики нашли дыхательную недостаточность первой степени, а также пневмонию. В итоге актрису было решено оставить в больнице для последующего лечения. Терапия может занять больше времени, так как ситуацию усугубляют хронические болезни Чипиженко.

Ирина Чипиженко — заслуженная артистка Чечено-Ингушской АССР. С 1999 года она играет в московском "Театре Луны", а с 2003 года регулярно снимается в фильмах и сериалах. На счету артистки более 200 кинокартин, среди них: "Без меня", "Баба Яга спасает мир", "Жена Сталина", "Ёлки", а также сериалы "Миллионер из Балашихи", "Кухня", "Воронины" и многие другие.