Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 10:53

Михаил Боярский снова оказался в больнице

Михаил Боярский находится на плановом обследовании в Мариинской больнице

Михаил Боярский. Обложка © / ТАСС / Валентина Певцова

Михаил Боярский. Обложка © / ТАСС / Валентина Певцова

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в плановом порядке обследуется в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на представителей Театра имени Ленсовета пишет ТАСС.

"[Михаил Боярский] проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Все спектакли сохраняются без замен. Ближайший — 20 февраля", говорится в публикации.

Лариса Луппиан рассказала, что от развода с Боярским её остановила болезнь певца
Лариса Луппиан рассказала, что от развода с Боярским её остановила болезнь певца

Как уже рассказывал Life.ru, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28-го числа звезда "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом концертный директор Боярского Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров