Михаил Боярский снова оказался в больнице
Михаил Боярский находится на плановом обследовании в Мариинской больнице
Михаил Боярский. Обложка © / ТАСС / Валентина Певцова
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в плановом порядке обследуется в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на представителей Театра имени Ленсовета пишет ТАСС.
"[Михаил Боярский] проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Все спектакли сохраняются без замен. Ближайший — 20 февраля", — говорится в публикации.
Как уже рассказывал Life.ru, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28-го числа звезда "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом концертный директор Боярского Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование.