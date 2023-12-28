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Михаил Боярский снова оказался в больнице

Директор Боярского заявил, что актёр проходит плановое обследование в больнице

28 декабря, 13:54
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

В Сети появилась информация о том, что народный артист России Михаил Боярский экстренно госпитализирован. Но, по словам его концертного директора Александра Зыкина, актёр просто проходит плановое обследование и сегодня вечером уже должен быть дома.

Зыкин рассказал RT, что 31 декабря у Боярского запланирован спектакль, поэтому родственники решили оценить состояние его здоровья перед мероприятием. Согласно афише, 31 декабря главный д'Артаньян страны выйдет на сцену Театра имени Ленсовета со спектаклем "В этом милом старом доме".

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Напомним, 28 ноября стало известно о госпитализации Михаила Боярского. Его сын Сергей тогда заявил, что у отца был инфаркт. 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге 4 декабря.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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