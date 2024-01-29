Лариса Луппиан рассказала, что от развода с Боярским её остановила болезнь певца
Актриса Лариса Луппиан с Михаилом Боярским. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Актриса Лариса Луппиан рассказала, что секрет 47-летнего брака с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским заключается в любви. Однако 71-летняя артистка раскрыла, что есть ещё одна причина, которая остановила её от развода со знаменитым мужем.
"Просто я лучше всех, и он меня любит, а я его люблю. Поклонниц много, а женщина, которую ты любишь, она одна", — рассказала актриса в беседе с Пятым каналом.
Она не стала скрывать, что, после того как музыкант обрёл известность, за ним стали бегать поклонницы. Певец не смог устоять перед вниманием такого количества фанаток, поэтому вскоре начал изменять жене, о чём не раз заявлял. Луппиан не могла простить мужу предательство, она решила расторгнуть брак, но тут вмешалось состояние здоровья Боярского. Выяснилось, что у актёра тяжёлая форма панкреатита и диабета, это и остановило Луппиан подать заявление на развод.
Как уже рассказывал Лайф, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28 декабря актёр из "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом концертный директор Боярского Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование. В канун Нового года артист выступил на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.