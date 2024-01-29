Лариса Луппиан рассказала, что от развода с Боярским её остановила болезнь певца

Актриса Лариса Луппиан рассказала, что секрет 47-летнего брака с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским заключается в любви. Однако 71-летняя артистка раскрыла, что есть ещё одна причина, которая остановила её от развода со знаменитым мужем.

"Просто я лучше всех, и он меня любит, а я его люблю. Поклонниц много, а женщина, которую ты любишь, она одна", — рассказала актриса в беседе с Пятым каналом.