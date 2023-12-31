Впервые после госпитализации: Боярский в канун Нового года вышел на сцену в Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сегодня впервые после госпитализации из-за инфаркта, случившейся с ним в конце ноября, появился на сцене петербургского театра имени Ленсовета. На его сайте была опубликована информация о том, что актёр принимает участие в постановке, показанной 31 декабря.

В канун Нового года в театре показали водевиль-мелодраму "В этом милом старом доме" режиссёра Олега Левакова по пьесе драматурга Алексея Арбузова, где Боярский исполнил одну из главных ролей — Эраста Петровича. Премьеру показали ещё в декабре 2019 года, её приурочили к 70-летию артиста. Зрители встретили Боярского овациями.