PR-менеджер Боярского раскрыла самочувствие актёра на фоне слухов о госпитализации
PR-менеджер Боярского заявила, что с ним всё в порядке
PR-менеджер российского актёра Михаила Боярского, о госпитализации которого стало известно накануне, рассказала о его самочувствии. По её словам, в настоящее время с артистом всё хорошо.
"С Михаилом Сергеевичем всё в порядке", — приводит её слова RT.
Как уже рассказывал Лайф, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28 декабря звезда "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом его концертный директор Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование.
ТАСС / Валентина Певцова