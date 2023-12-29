Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 11:51

PR-менеджер Боярского раскрыла самочувствие актёра на фоне слухов о госпитализации

PR-менеджер Боярского заявила, что с ним всё в порядке

PR-менеджер российского актёра Михаила Боярского, о госпитализации которого стало известно накануне, рассказала о его самочувствии. По её словам, в настоящее время с артистом всё хорошо.

"С Михаилом Сергеевичем всё в порядке", — приводит её слова RT.

Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей
Передвигается с большим трудом: Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей

Как уже рассказывал Лайф, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28 декабря звезда "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом его концертный директор Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Николь Вербер
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров