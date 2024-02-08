Инфаркт не подтвердился: Названа причина госпитализации Панкратова-Чёрного

Как узнал телеграм-канал, во время гастролей в Красноярске 74-летний артист поскользнулся и упал на улице. Неважно он себя почувствовал уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Сначала врачи заподозрили у Панкратова-Чёрного инфаркт, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на боль в области сердца. Однако КТ и рентген показали истинную причину недомогания. Оказалось, что у актёра было сломано аж пять рёбер: три со смещением и два — без. На этом фоне звезде фильма "Мы из джаза" стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию лёгкого. Всё это может быть отголосками старых переломов, которые артист получил несколько лет назад на съёмках. Сейчас ему рекомендовали соблюдать полный покой.