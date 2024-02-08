Александр Панкратов-Чёрный госпитализирован с подозрением на инфаркт
Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов
Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. По информации SHOT, 74-летнему актёру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. В квартиру его под руки завёл водитель.
Звезда фильма "Мы из джаза" пожаловался на сильную боль в груди, ему вызвали скорую. При первичном осмотре медики обнаружили, что у Панкратова-Чёрного нарушен сердечный ритм, в предынфарктном состоянии его увезли в больницу.
Ранее Life.ru писал, что Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце. Артист заметно похудел, однако выглядел неплохо, да и в целом держался бодрячком. Исполнитель песни "Выпьем за любовь" взорвал танцевальную зону "Жары" своими хитами, причём ему подпевали не только русские, но и иностранцы.