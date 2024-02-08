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8 февраля, 10:08

Александр Панкратов-Чёрный госпитализирован с подозрением на инфаркт

Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. По информации SHOT, 74-летнему актёру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. В квартиру его под руки завёл водитель.

Звезда фильма "Мы из джаза" пожаловался на сильную боль в груди, ему вызвали скорую. При первичном осмотре медики обнаружили, что у Панкратова-Чёрного нарушен сердечный ритм, в предынфарктном состоянии его увезли в больницу.

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Ранее Life.ru писал, что Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце. Артист заметно похудел, однако выглядел неплохо, да и в целом держался бодрячком. Исполнитель песни "Выпьем за любовь" взорвал танцевальную зону "Жары" своими хитами, причём ему подпевали не только русские, но и иностранцы.

Марина Калегина
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