Александр Панкратов-Чёрный госпитализирован с подозрением на инфаркт

Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. По информации SHOT, 74-летнему актёру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. В квартиру его под руки завёл водитель.

Звезда фильма "Мы из джаза" пожаловался на сильную боль в груди, ему вызвали скорую. При первичном осмотре медики обнаружили, что у Панкратова-Чёрного нарушен сердечный ритм, в предынфарктном состоянии его увезли в больницу.