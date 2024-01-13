Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце

Певец Эмин Агаларов на новогодних праздниках собрал в Дубае сливки эстрады. Звёзды блистали на музыкальном фестивале "Жара FEST", среди них был и Игорь Николаев, который в прошлом году перенёс тяжёлую операцию на сердце. Об этом пишет kp.ru.

Его возвращение на сцену стало главным сюрпризом вечера. Артист заметно похудел, однако выглядел неплохо, да и в целом держался бодрячком. Исполнитель песни "Выпьем за любовь" взорвал танцевальную зону "Жары" своими хитами, причём ему подпевали не только русские, но и иностранцы.

Эмин, кстати, анонсировал свой новый проект. Он рассказал, что с 24 по 28 июля в Баку на побережье Sea Breeze Resort развернётся Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024. А его ведущей может стать Регина Тодоренко, которая провела "Жару".