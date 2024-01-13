Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце
Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце. Обложка © VK / ЖАРА ТВ
Певец Эмин Агаларов на новогодних праздниках собрал в Дубае сливки эстрады. Звёзды блистали на музыкальном фестивале "Жара FEST", среди них был и Игорь Николаев, который в прошлом году перенёс тяжёлую операцию на сердце. Об этом пишет kp.ru.
Его возвращение на сцену стало главным сюрпризом вечера. Артист заметно похудел, однако выглядел неплохо, да и в целом держался бодрячком. Исполнитель песни "Выпьем за любовь" взорвал танцевальную зону "Жары" своими хитами, причём ему подпевали не только русские, но и иностранцы.
Эмин, кстати, анонсировал свой новый проект. Он рассказал, что с 24 по 28 июля в Баку на побережье Sea Breeze Resort развернётся Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024. А его ведущей может стать Регина Тодоренко, которая провела "Жару".
Два дня она блистала в вечерних платьях и сверкала бриллиантами, а также похвасталась, что муж подарил ей обручальное кольцо с огромным камешком. Стоить такое может 15 миллионов рублей. Также на дорожку вышла певица Валерия вместе с семьёй. В Дубае она встретилась со старшим сыном — 29-летним Артемием, который занимается продюсированием.
Как уже рассказывал Лайф, в сентябре Игорь Николаев попал в реанимацию: врачи обнаружили у него следы перенесённого обширного инфаркта. В итоге медики стабилизировали состояние артиста и провели сложную операцию — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября его перевели в стационар, а после стало известно о положительной динамике. 29-го числа специалисты наконец отпустили исполнителя домой, однако предупредили о группе риска из-за распространения коронавируса, поэтому музыкант решил существенно сократить количество выступлений.