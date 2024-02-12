Петросяну вставят в руку титановые пластины Евгения Петросяна прооперируют из-за сложного перелома 12 февраля, 13:17 Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна, который неудачно упал и получил перелом предплечья, прооперируют к выходным. Сатирику планируют ставить в руку титановые пластины. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, перелом оказался серьёзным, но в первые пять дней вмешиваться хирургам никак нельзя из-за медикаментов, которые принимает 78-летний артист.

Напомним, Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал днём 11 февраля во время прогулки в центре Москвы.

А ранее с переломом пяти рёбер в больницу попал также актёр Александр Панкратов-Чёрный.

Авторы Александра Вишнякова