Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Новый президент Финляндии сделал первое заявление о России

Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Ещё 18 британских чиновников и профессоров попали в стоп-лист России

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

Собака напала на главу МИД Украины

Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск

Ледяной дождь накрыл юг России, в городах отменяют занятия в школах и вводят режим ЧС

В ООН признали, что Киев так и не предоставил список "убитых гражданских" в Буче

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая

Петросяну вставят в руку титановые пластины

Евгения Петросяна прооперируют из-за сложного перелома

12 февраля, 13:17
Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна, который неудачно упал и получил перелом предплечья, прооперируют к выходным. Сатирику планируют ставить в руку титановые пластины. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, перелом оказался серьёзным, но в первые пять дней вмешиваться хирургам никак нельзя из-за медикаментов, которые принимает 78-летний артист.

Отрастил бороду и похудел: Петросян опубликовал первое видео после выписки из больницы
Отрастил бороду и похудел: Петросян опубликовал первое видео после выписки из больницы

Напомним, Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал днём 11 февраля во время прогулки в центре Москвы.

А ранее с переломом пяти рёбер в больницу попал также актёр Александр Панкратов-Чёрный.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!