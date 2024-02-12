Петросяну вставят в руку титановые пластины
Евгения Петросяна прооперируют из-за сложного перелома
Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна, который неудачно упал и получил перелом предплечья, прооперируют к выходным. Сатирику планируют ставить в руку титановые пластины. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, перелом оказался серьёзным, но в первые пять дней вмешиваться хирургам никак нельзя из-за медикаментов, которые принимает 78-летний артист.
Напомним, Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал днём 11 февраля во время прогулки в центре Москвы.
А ранее с переломом пяти рёбер в больницу попал также актёр Александр Панкратов-Чёрный.