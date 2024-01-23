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Раскрыта причина, почему Алибасов по-тихому расписался с седьмой женой

Новая жена Алибасова Елена рассказала, что они уже три года вместе

23 января, 17:51
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бари Алибасов и его очередная новая супруга не стали устраивать пышное свадебное торжество, потому что нашли деньгам лучшее применение. Они помогли бойцам СВО и благотворительным детским фондам, рассказала новая жена продюсера Елена в беседе с "Газетой.ru".

Новая жена Бари Алибасова Елена. Фото © YouTube / "Центральное телевидение"

Новая жена Бари Алибасова Елена. Фото © YouTube / "Центральное телевидение"

"Торжества никакого не было. Сейчас это совершенно неуместно, потому что в стране хватает всяких своих проблем. Знаете, те деньги, которые можно потратить на торжество, по-моему, им сейчас есть лучшее применение. Ребята воюют, погибают, и не только ребята, есть же ещё фонды, которые помогают детям, которые болеют", — объяснила она.

Женщина добавила, с Алибасовым они "давным-давно наладили совместный быт", а встречаться начали три года назад. По словам Елены, решение о том, что торжества не будет, они приняли совместно.

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Ранее сообщалось, что основатель группы "На-на", заслуженный артист России Бари Алибасов женился в седьмой раз. Избранницей 76-летнего продюсера стала его помощница Елена. Пара не стала устраивать пышного торжества и расписалась без лишней шумихи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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