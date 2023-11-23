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23 ноября, 10:16

Алибасов вышел на связь после слухов об операции и назвал себя "супермолодым и суперкрасивым"

Бари Алибасов опроверг слухи о срочной операции из-за опухоли

Музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов опроверг слухи о серьёзном заболевании и экстренной операции. Ранее сообщалось, что у музыканта обнаружили опухоль.

"Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое", — рассказал он телеканалу "360".

Продюсер добавил, что находится дома, не жалуется на здоровье, пьёт чай и ест лапшу. По его словам, сейчас он проводит время с женой и собакой.

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Ранее Лайф писал, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время предстоит перенести срочную операцию из-за опухоли в репродуктивной системе. Сообщалось, что сантиметровую кисту у 76-летнего создателя группы "На-На" выявили после жалоб на боль в паху.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Мышляева
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