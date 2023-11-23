Алибасов вышел на связь после слухов об операции и назвал себя "супермолодым и суперкрасивым"
Бари Алибасов опроверг слухи о срочной операции из-за опухоли
Музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов опроверг слухи о серьёзном заболевании и экстренной операции. Ранее сообщалось, что у музыканта обнаружили опухоль.
"Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое", — рассказал он телеканалу "360".
Продюсер добавил, что находится дома, не жалуется на здоровье, пьёт чай и ест лапшу. По его словам, сейчас он проводит время с женой и собакой.
Ранее Лайф писал, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время предстоит перенести срочную операцию из-за опухоли в репродуктивной системе. Сообщалось, что сантиметровую кисту у 76-летнего создателя группы "На-На" выявили после жалоб на боль в паху.
ТАСС / Гавриил Григоров