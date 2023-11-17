Хит "Фаина" — плагиат?: Ютубер вывел Бари Алибасова и группу "На-На" на чистую воду

Популярный ведущий ютуб-шоу "Истории русской попсы" Олег Кармунин рассказал историю песни "Фаина" группы "На-на". Оказалось, что её рефрен был подслушан у турецкой поп-певицы Сезен Аксу, вместе с которой работала будущая победительница Евровидения Сертаб Эренер.

"Песня так и называется — Şinanay. В недавних интервью Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком, и это был чуть ли не совместный их проект. Однако на пластинке 1992 года написано, что авторы музыки "Фаины" — Бари Алибасов и Андрей Потёмкин. А внизу приписочка мелким шрифтом — "Цитата из турецкой песни". Что это за песня, кто её автор, не сообщается", — приводит слова ютубера kp.ru.

Нет упоминания о певице и в каталоге "Российского авторского общества", которое отвечает за авторские права музыкантов в стране. Там авторами хита 90-х значатся Бари Алибасов и Андрей Федосцов.

Кармунину также удалось узнать реальную историю клипа на эту песню, создание которого, как заявлял продюсер группы, обошлось в 50 тысяч долларов. Ютубер выяснил, что клип был снят на съёмочной площадке фильма "Великое замыкание, или Детонатор" режиссёра Александра Клименко, куда однажды пришёл Алибасов. Он потратился разве что на плёнку, и ни о каких "рекордных 50 тысячах долларов" здесь речи не идёт, резюмировал ведущий шоу.