Певец-иноагент Гребенщиков* закрывает последнее ИП в России

Российский певец, основатель рок-группы "Аквариум" и иноагент Борис Гребенщиков* закрывает ИП в России и полностью прекращает предпринимательскую деятельность. По данным SHOT , музыкант проживает в Англии, дома не был больше полутора лет, а основные связанные с ним российские компании давно ликвидировало ФНС.

Тем не менее, оставалось одно ИП, через которое основатель рок-группы "Аквариум" мог получать деньги на родине. Пару дней назад певец подал заявление о его ликвидации, но пока это сделать не могут, так как Гребенщиков* не оплатил символические пять тысяч рублей.