Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 10:15

Певец-иноагент Гребенщиков* закрывает последнее ИП в России

Российский певец, основатель рок-группы "Аквариум" и иноагент Борис Гребенщиков* закрывает ИП в России и полностью прекращает предпринимательскую деятельность. По данным SHOT, музыкант проживает в Англии, дома не был больше полутора лет, а основные связанные с ним российские компании давно ликвидировало ФНС.

Тем не менее, оставалось одно ИП, через которое основатель рок-группы "Аквариум" мог получать деньги на родине. Пару дней назад певец подал заявление о его ликвидации, но пока это сделать не могут, так как Гребенщиков* не оплатил символические пять тысяч рублей.

"Лучше бы молчали": Лидер "Чайфа" высказался о Макаревиче*, Гребенщикове* и Шевчуке

"Лучше бы молчали": Лидер "Чайфа" высказался о Макаревиче*, Гребенщикове* и Шевчуке

Напомним, что Минюст включил Гребенщикова* в реестр иностранных агентов после выступления для сбора финансовой помощи Киеву. А летом его оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ за интервью израильскому каналу.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
  • Новости
  • Борис Гребенщиков
  • иноагенты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров