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15 июня, 11:06

Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил музыканту и поэту Борису Гребенщикову штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Как уточняет ТАСС, причиной штрафа стало интервью артиста израильскому Девятому каналу, в котором он назвал действия России на Украине "фашизмом".

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Административный протокол на Бориса Гребенщикова составили в середине мая. Напомним, что по той самой статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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ТАСС / Руслан Шамуков

Александра Вишнякова
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