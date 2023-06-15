Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил музыканту и поэту Борису Гребенщикову штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Как уточняет ТАСС, причиной штрафа стало интервью артиста израильскому Девятому каналу, в котором он назвал действия России на Украине "фашизмом".

Административный протокол на Бориса Гребенщикова составили в середине мая. Напомним, что по той самой статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию Армии России, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.