"Лучше бы молчали": Лидер "Чайфа" высказался о Макаревиче*, Гребенщикове* и Шевчуке

Основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин раскритиковал коллег по музыкальному цеху за их антироссийские высказывания: досталось Борису Гребенщикову*, Андрею Макаревичу* и Юрию Шевчуку.

"Мне казалось, что Борис Борисович Гребенщиков* "над" ситуацией, такая буддистская история. И вдруг он начал говорить, что участвует в концерте, который собирает средства для ВСУ. Для меня исчез кумир. Я его прям любил, и вдруг песочный человек рассыпался. Вижу только пожилого озлобленного человека", — признался артист в интервью "Откровенно с Татаркой".

Шахрин также напомнил, что Макаревич* дружил с людьми "первого пула". На концерте британского музыканта Пола Маккартни в Москве он даже сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и зампредом СБ Дмитрием Медведевым, а также устраивал второму встречу с певцами, когда тот занимал пост главы государства.

"Что тебя так заглючило? Он был приближённый, всю эту кухню отлично знал. Эти все люди не с луны свалились, всё они видели и знали, их устраивало. Сейчас лучше бы молчали. Уехал и уехал, зачем ты гадишь в палату, где всё пионерское детство провёл?" — высказал недоумение рокер.

При этом Шевчук, по мнению основателя "Чайфа", затаил личную обиду на Путина. Несколько лет назад он на встрече спросил, как зовут музыканта: "Любой начальник для Шевчука – априори оппонент. Дурацкая мальчиковая обида". В целом, как отметил Шахрин, в антивоенных песнях нет ничего плохого, однако совсем другое дело — "когда их петь".

Кроме того, Шахрин прокомментировал скандальное интервью поэтессы Веры Полозковой журналисту Михаилу Козыреву*, в котором они со смехом обсуждали покушение на Захара Прилепина. Он отметил, что Козырев* многое сделал для российских музыкантов и некоторое время после начала СВО они даже поддерживали связь, однако эта беседа под камерами полностью изменило их отношения.

"Я ему пишу: "Миша, это монтаж, или вы на самом деле ржёте над покушением, где в машине сидел ребёнок? Ты же говоришь, что людей убивать нельзя". Он мне пишет в ответ: "Вова, людей убивать нельзя, но Прилепин — не человек, а чудовище. Чудовищ убивать можно", — вспомнил музыкант.

Он признался, что сказанные Козыревым слова настолько его возмутили, что он просто заблокировал его контакт.

"Они нас называют людоедами. Но я вижу перед собой людоедов", — добавил рок-артист.