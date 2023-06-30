Минюст признал иноагентами Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова

Музыкант Борис Гребенщиков* и журналист Андрей Караулов* внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Б.Б. Гребенщиков* осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В министерстве также указали, что журналист Андрей Караулов* принимал участие в создании "информационного материала иностранного агента". По данным Минюста, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, получал поддержку от иностранного источника.

Кроме указанных личностей в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о деятельности власти также попали Алексей Горпинченко*, Михаил Тимонов*, Андрей Морев*, Ф. Гольдшмидт*. В списке есть сетевое издание Sota.vision*, издание "Бумага"* и "Англо-американская школа Москвы"*. Последняя занималась пропагандой ЛГБТ-отношений, что противоречит госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.