Стало известно, какая новая страсть заставила "вечного сердцееда" Леонтьева вернуться в Москву
Певец Валерий Леонтьев предпочёл возвращению на сцену ремонт квартиры
Певец Валерий Леонтьев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев вернулся в Россию в сентябре этого года, и всё своё время посвящает творчеству, а также встречам с друзьями, прогулкам по столице и одной новой страсти. За два месяца эпатажный артист успел полностью поменять дизайн своей квартиры.
Как стало известно MK.ru, артист обладает прекрасным пространственным мышлением, самостоятельно декорирует помещения и подбирает цветовую гамму и фактуру вещей. Леонтьев учился дизайну и даже брал дополнительные уроки по работе с чертежами и макетами. Так, главный упор в дизайне жилища "вечного Казановы" сменился на таинственность: игру теней и света, появились тяжёлые драпировки и подсвеченные маски. Мистические предметы артист коллекционировал долгие годы.
"Быть хозяином собственного времени — это прекрасно! А как я им распоряжусь, ещё узнаете", — сообщил неисправимый романтик, отвечая на вопрос близких ему людей о возвращении на сцену.
А ранее Лайф писал, что Леонтьев, проживающий на две страны, снизил ценник на новогодние корпоративы в США как минимум на 20%. Теперь выступление музыканта обойдётся заказчику в 120 тысяч долларов вместо 150. Однако сам артист заявил, что готов ещё снизить стоимость, так как у певца особо нет очереди из желающих пригласить его на корпоративы.