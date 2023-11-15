Стало известно, какая новая страсть заставила "вечного сердцееда" Леонтьева вернуться в Москву

Народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев вернулся в Россию в сентябре этого года, и всё своё время посвящает творчеству, а также встречам с друзьями, прогулкам по столице и одной новой страсти. За два месяца эпатажный артист успел полностью поменять дизайн своей квартиры.

Как стало известно MK.ru, артист обладает прекрасным пространственным мышлением, самостоятельно декорирует помещения и подбирает цветовую гамму и фактуру вещей. Леонтьев учился дизайну и даже брал дополнительные уроки по работе с чертежами и макетами. Так, главный упор в дизайне жилища "вечного Казановы" сменился на таинственность: игру теней и света, появились тяжёлые драпировки и подсвеченные маски. Мистические предметы артист коллекционировал долгие годы.

"Быть хозяином собственного времени — это прекрасно! А как я им распоряжусь, ещё узнаете", — сообщил неисправимый романтик, отвечая на вопрос близких ему людей о возвращении на сцену.