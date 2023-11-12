Сбежавший в США Леонтьев снизил цены на новогодние корпоративы в России, но заказов всё равно нет

При этом Леонтьев готов ещё подвинуться по цене и опустить её до 100 тысяч долларов, тем более что на данный момент у певца нет очереди из желающих пригласить его на корпоративы. Однако свой райдер исполнитель не стал менять. В нём говорится о предоплате в 50%, а также о том, чтобы его охрана и команда проживали по соседству в отеле.