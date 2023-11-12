Сбежавший в США Леонтьев снизил цены на новогодние корпоративы в России, но заказов всё равно нет
Валерий Леонтьев снизил ценник на новогодние корпоративы как минимум на 20%
Валерий Леонтьев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Валерий Леонтьев, проживающий в США, снизил цены на свои новогодние корпоративы на 20%, теперь выступление музыканта обойдётся заказчику в 120 тысяч долларов вместо 150. Об этом пишет Mash.
При этом Леонтьев готов ещё подвинуться по цене и опустить её до 100 тысяч долларов, тем более что на данный момент у певца нет очереди из желающих пригласить его на корпоративы. Однако свой райдер исполнитель не стал менять. В нём говорится о предоплате в 50%, а также о том, чтобы его охрана и команда проживали по соседству в отеле.
Кроме того, Леонтьев просит заклеить окна его номера чёрными пакетами и заказать личный Mercedes-Вenz для передвижения по городу. В списке есть и требование предоставить нескольких носильщиков багажа, пару бутылок виски Macallan, мясную нарезку и суточные в размере как минимум 300 долларов.
Ранее сообщалось, что ради новогодних корпоративов в страну может вернуться певица Алла Пугачёва. Однако охотнее всего Примадонна готова петь на Кипре и в Дубае, но рассматривает и Москву. Хотя есть одно условие: организаторы должны сделать всё тайно, без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок. Пугачёва даже начала готовить почву для выступлений в России, в соцсети она объяснилась за сказанные ранее слова о том, что россияне — это "рабы и холопы". По её словам, речь якобы шла не обо всём народе, а о неких отдельных личностях.