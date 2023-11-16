Директор Леонтьева рассказал, когда пропавший с радаров певец может вернуться на сцену
Директор Леонтьева Чигирев: Певец может вернуться на сцену в следующем году
Пропавший с большой сцены народный артист России Валерий Леонтьев может возобновить творческую карьеру в 2024 году. Об этом сообщил директор певца Борис Чигирев.
"Концерты пока, по крайней мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год (19 марта 2024 года Леонтьеву исполнится 75 лет. — Прим. Лайфа). Что касается корпоративов, если будут интересные предложения, почему и нет?" — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Чигирев также опроверг слухи о том, что Леонтьев якобы переехал в Штаты. По словам директора, артист лишь периодически наведывается туда, чтобы побыть вместе с семьёй.
Ранее Лайф писал, что живущий на две страны Леонтьев после возвращения в Россию занялся дизайном интерьеров. Всего за два месяца эпатажный артист без помощи специалистов сделал ремонт в своей московской квартире. Так, главный упор в дизайне жилища певца сменился на таинственность — игру теней и света, появились тяжёлые драпировки и подсвеченные маски. Мистические предметы Леонтьев коллекционировал долгие годы.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев