76-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз Продюсер Бари Алибасов женился на помощнице 23 января, 11:43 Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Основатель группы "На-на", заслуженный артист России Бари Алибасов снова женился. Как сообщает StarHit, избранницей 76-летнего продюсера стала его помощница по имени Елена. Новоиспечённые супруги не стали устраивать пышного торжества и расписались без лишней шумихи.

"У нас никакого праздника не было, просто расписались и всё. Мы даже в ресторан не ходили. Женился да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём", — рассказал Алибасов.

Скандально известный продюсер и Елена вместе около двух лет. Женщина помогала Бари Каримовичу восстановиться после череды операций.

Официально Бари Алибасов был женат семь раз, и это не считая многочисленных романов. До Елены супругой продюсера была актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Они поженились в 2018 году после романа, который длился 20 лет. Однако уже в 2020 году пара оформила развод.

Авторы Александра Вишнякова