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76-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз

Продюсер Бари Алибасов женился на помощнице

23 января, 11:43
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Основатель группы "На-на", заслуженный артист России Бари Алибасов снова женился. Как сообщает StarHit, избранницей 76-летнего продюсера стала его помощница по имени Елена. Новоиспечённые супруги не стали устраивать пышного торжества и расписались без лишней шумихи.

"У нас никакого праздника не было, просто расписались и всё. Мы даже в ресторан не ходили. Женился да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём",  рассказал Алибасов.

Скандально известный продюсер и Елена вместе около двух лет. Женщина помогала Бари Каримовичу восстановиться после череды операций.

Бари Алибасов заработал десятки миллионов на ЧП с "Кротом"
Бари Алибасов заработал десятки миллионов на ЧП с "Кротом"

Официально Бари Алибасов был женат семь раз, и это не считая многочисленных романов. До Елены супругой продюсера была актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Они поженились в 2018 году после романа, который длился 20 лет. Однако уже в 2020 году пара оформила развод.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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