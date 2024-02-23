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Директора "Ленкома" Марка Варшавера выписали из больницы

23 февраля, 08:08
Марк Варшавер. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Марк Варшавер. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве выписали из больницы директора "Ленкома" Марка Варшавера, у которого ранее была диагностирована двусторонняя пневмония. Сейчас его ожидает амбулаторная реабилитация, сообщает Mash.

76-летнему руководителю театра провели контрольное обследование. Результаты оказались обнадёживающими: болезнь отступила и наметилась положительная динамика. Сам Марк Борисович никаких жалоб не имеет и чувствует себя хорошо. Поэтому врачи разрешили ему отправиться домой, но предписали постельный режим и восстановление. Поэтому к работе директор "Ленкома" вернётся не сразу.

В Москве госпитализировали 35-летнего внука Геннадия Зюганова
В Москве госпитализировали 35-летнего внука Геннадия Зюганова

Напомним, директор "Ленкома" Марк Варшавер был экстренно госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией. По его словам, он чувствует себя хорошо и не намерен позволить болезни себя победить.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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