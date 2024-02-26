"Часть мозговой ткани отмирает": Врач оценила шансы Алибасова на полное восстановление после инсульта

"Ишемический инсульт — это инфаркт головного мозга. Это состояние, при котором происходит тромбоз сосудов, и часть мозговой ткани отмирает. В зависимости от участка поражения возникает та или иная симптоматика", — рассказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

К факторам риска этого недуга Городецкая отнесла атеросклероз, курение, употребление спиртного, гипертонию, сахарный диабет и пожилой возраст. Всех людей, перенёсших инсульт, ждёт длительная реабилитация. К примеру, если болезнь спровоцировала речевой дефект, то придётся заниматься с логопедом, двигательный дефект — потребуется лечебная гимнастика, пояснила врач. Есть пациенты, которые со временем полностью восстанавливаются, правда, их не так много. Чаще всего после инсульта возникает парез (снижение силы мышц. — Прим. Лайфа), поэтому инфаркт мозга "виден, как говорится, на лицо", резюмировала специалист.