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26 февраля, 14:20

"Часть мозговой ткани отмирает": Врач оценила шансы Алибасова на полное восстановление после инсульта

Врач Городецкая: У Алибасова мало шансов полностью восстановиться после инсульта

Вероятность, что продюсер Бари Алибасов сможет полностью восстановиться после инсульта и вернуться к нормальной жизни, не очень велика. Таким мнением поделилась невролог Елена Городецкая.

"Ишемический инсульт — это инфаркт головного мозга. Это состояние, при котором происходит тромбоз сосудов, и часть мозговой ткани отмирает. В зависимости от участка поражения возникает та или иная симптоматика", — рассказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела
Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела

К факторам риска этого недуга Городецкая отнесла атеросклероз, курение, употребление спиртного, гипертонию, сахарный диабет и пожилой возраст. Всех людей, перенёсших инсульт, ждёт длительная реабилитация. К примеру, если болезнь спровоцировала речевой дефект, то придётся заниматься с логопедом, двигательный дефект — потребуется лечебная гимнастика, пояснила врач. Есть пациенты, которые со временем полностью восстанавливаются, правда, их не так много. Чаще всего после инсульта возникает парез (снижение силы мышц. — Прим. Лайфа), поэтому инфаркт мозга "виден, как говорится, на лицо", резюмировала специалист.

Напомним, об экстренной госпитализации Бари Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно вчера, 25 февраля. Продюсеру группы "На-На" сделали компьютерную томографию и провели необходимые анализы. Изначально сообщалось об инсульте, однако жена шоумена отрицает это. По словам Елены Калининой, у того просто поднялось давление. В свою очередь солист знаменитого коллектива Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации.

Жена Бари Алибасова заявила, что мужа держат в реанимации, чтобы он не сбежал
Жена Бари Алибасова заявила, что мужа держат в реанимации, чтобы он не сбежал
Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Наталья Исакова
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