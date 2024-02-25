Солист "На-На" и жена Алибасова разошлись в показаниях по поводу госпитализации продюсера
Жена Алибасова заявила, что мужа госпитализировали из-за высокого давления
Знаменитого российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали из-за высокого давления. Супруга шоумена Елена Калинина сообщила, что ещё утром муж бегал на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже, из-за чего и потребовалась помощь медиков.
Супруга Алибасова заявила, что мужа госпитализировали из-за высокого давления. Видео © Telegram / SHOT
"Давление чуть поднялось, и всё. Вы видите, что творится с погодой, поэтому мы перестраховались", — сказала Елена в беседе с SHOT.
При этом солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал телеграм-каналу, что 76-летний Алибасов в настоящее время находится в реанимации.
Ранее стало известно, что Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Продюсеру уже сделали КТ и провели необходимые анализы. Предварительным диагнозом назывался инсульт.
ТАСС / Артём Геодакян