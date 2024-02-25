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25 февраля, 18:36

Солист "На-На" и жена Алибасова разошлись в показаниях по поводу госпитализации продюсера

Жена Алибасова заявила, что мужа госпитализировали из-за высокого давления

Знаменитого российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали из-за высокого давления. Супруга шоумена Елена Калинина сообщила, что ещё утром муж бегал на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже, из-за чего и потребовалась помощь медиков.

Супруга Алибасова заявила, что мужа госпитализировали из-за высокого давления. Видео © Telegram / SHOT

"Давление чуть поднялось, и всё. Вы видите, что творится с погодой, поэтому мы перестраховались", — сказала Елена в беседе с SHOT.

При этом солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал телеграм-каналу, что 76-летний Алибасов в настоящее время находится в реанимации.

Ранее стало известно, что Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Продюсеру уже сделали КТ и провели необходимые анализы. Предварительным диагнозом назывался инсульт.

Раскрыта причина, почему Алибасов по-тихому расписался с седьмой женой
Раскрыта причина, почему Алибасов по-тихому расписался с седьмой женой
Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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