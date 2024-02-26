Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела

До госпитализации Бари Алибасов на протяжении недели жаловался на головную боль, пишет Mash со ссылкой на источник. На данный момент продюсер группы "На-На" находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела.

Ухудшение самочувствия началось у артиста вчера, 26 февраля: в обед у Алибасова ухудшилась речь, и он не понимал, где находится. Причём он был в сознании и часто звал жену. После приступа продюсер упал на бок, из-за чего врачи назначили ему дополнительные исследования.