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26 февраля, 07:12

Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела

Mash: До госпитализации Бари Алибасов целую неделю жаловался на головную боль

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

До госпитализации Бари Алибасов на протяжении недели жаловался на головную боль, пишет Mash со ссылкой на источник. На данный момент продюсер группы "На-На" находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела.

Врачи поставили Алибасову диагноз: прогрессирующая церебральная недостаточность на фоне ранее перенесённого ишемического инсульта. Компьютерная томография не выявила у него острых нарушений мозгового кровообращения.

Ухудшение самочувствия началось у артиста вчера, 26 февраля: в обед у Алибасова ухудшилась речь, и он не понимал, где находится. Причём он был в сознании и часто звал жену. После приступа продюсер упал на бок, из-за чего врачи назначили ему дополнительные исследования.

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Напомним, об экстренной госпитализации Бари Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно вчера, 25 февраля. Продюсеру группы "На-На" сделали компьютерную томографию и провели необходимые анализы. Изначально сообщалось об инсульте, однако жена артиста отрицает это. По словам Елены Калининой, у того просто поднялось давление. В свою очередь солист знаменитого коллектива Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации.

Матвей Константинов
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