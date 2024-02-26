Жена Бари Алибасова заявила, что мужа держат в реанимации, чтобы он не сбежал
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев
Бари Алибасов попал в больницу из-за повышенного давления, утверждает его жена и помощница Елена Калинина. По её словам, супруг не хотел ехать в медицинское учреждение, его "еле затащили" в машину скорой помощи.
"Всё в порядке, мы просто перестраховались, потому что погодные условия такие, скажем, неважнецкие, поэтому в больнице, чтобы понаблюдали. Просто немного поднялось давление, было не такое, как обычно. Он и был в сознании, я его еле в "скорую" затащила. Говорит, я здоровый, вы что, перестраховщики, паникёры и все остальное. Это было испытание для нас", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".
Калинина рассказала, что Алибасов попросил её привести в учреждение ноутбук для работы. По словам женщины, 76-летний продюсер в настоящее время находится в реанимации, врачи хотят перестраховаться, ведь артист может сбежать из больницы. При этом супруга уточнила, что Алибасова могут отправить домой уже сегодня, 26 февраля, потому что "больше мы его не удержим" в больнице.
Сын Бари Алибасова в беседе с RT рассказал, что отец находится в реанимации Боткинской больницы, после 16:00 (по московскому времени) к нему, вероятно, пустят родственников. Кроме того, Бари Алибасов-младший пояснил, что точный диагноз в настоящее время отцу ещё не установили, поэтому рано говорить об инсульте.
Напомним, Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую больницу вчера, 25 февраля. Продюсеру группы "На-На" сделали компьютерную томографию и провели необходимые анализы. Изначально сообщалось об инсульте, однако жена Алибасова опровергает эту информацию. По словам Калининой, у мужа просто поднялось давление. В свою очередь солист "На-На" Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации. Позднее стало известно, что до госпитализации продюсер целую неделю жаловался на головную боль.