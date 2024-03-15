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15 марта, 07:53

Счета уже заблокированы: Компания Гарика Харламова по доставке еды находится на грани ликвидации

SHOT: ФНС заблокировала счета компании "Здрасьте, приехали!" Гарика Харламова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании комика и шоумена Гарика Харламова. Как сообщает SHOT, фирма по доставке еды "Здрасьте, приехали!" может быть ликвидирована в скором времени.

По информации телеграм-канала, Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Главой фирмы назначил свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию. При этом налоговики упорно пытались добиться документов бухгалтерской отчётности за 2023 год, но ничего предоставлено не было. В итоге ФНС приняла решение заблокировать счета компании из-за отсутствия налоговой декларации. У комика также есть и другой бизнес — фастфуд, где торгуют хот-догами.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на грани находятся несколько компаний мужа "королевы марафонов" Блиновской — Алексея. В частности, компания Блиновского "Оливия групп" попала под процедуру банкротства. Кроме того, ещё три его компании находятся на стадии ликвидации.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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