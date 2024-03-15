Счета уже заблокированы: Компания Гарика Харламова по доставке еды находится на грани ликвидации
SHOT: ФНС заблокировала счета компании "Здрасьте, приехали!" Гарика Харламова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании комика и шоумена Гарика Харламова. Как сообщает SHOT, фирма по доставке еды "Здрасьте, приехали!" может быть ликвидирована в скором времени.
По информации телеграм-канала, Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Главой фирмы назначил свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию. При этом налоговики упорно пытались добиться документов бухгалтерской отчётности за 2023 год, но ничего предоставлено не было. В итоге ФНС приняла решение заблокировать счета компании из-за отсутствия налоговой декларации. У комика также есть и другой бизнес — фастфуд, где торгуют хот-догами.
А ранее Life.ru рассказывал, что на грани находятся несколько компаний мужа "королевы марафонов" Блиновской — Алексея. В частности, компания Блиновского "Оливия групп" попала под процедуру банкротства. Кроме того, ещё три его компании находятся на стадии ликвидации.
ТАСС / Александр Демьянчук