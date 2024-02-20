ФНС уже ликвидировала его ИП: Блогер Артур Бабич больше не сможет жить и зарабатывать в России

Украинский блогер Артур Бабич больше не сможет жить и работать в России. Как сообщает SHOT , у парня закончилось разрешение на временное проживание в стране, а налоговая сразу же ликвидировала его ИП.

По информации телеграм-канала, прошлым летом блогер пытался вернуться в Россию вместе со своей возлюбленной — блогершей Аней Покров. Однако общественники требовали наказать Бабича за дискредитацию Вооружённых сил России (ВС РФ) и привлечь его к ответственности. Блогер после начала СВО вместе с Даней Милохиным какое-то время жил в США, там на них вылился шквал критики от россиян за исполнение гимна Украины. Теперь Бабич находится в Ереване, а его друг Милохин — в Дубае.