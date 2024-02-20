ФНС уже ликвидировала его ИП: Блогер Артур Бабич больше не сможет жить и зарабатывать в России
SHOT: У блогера Бабича закончилось разрешение на временное проживание в РФ
Артур Бабич. Обложка © Vk / Артур Бабич
Украинский блогер Артур Бабич больше не сможет жить и работать в России. Как сообщает SHOT, у парня закончилось разрешение на временное проживание в стране, а налоговая сразу же ликвидировала его ИП.
По информации телеграм-канала, прошлым летом блогер пытался вернуться в Россию вместе со своей возлюбленной — блогершей Аней Покров. Однако общественники требовали наказать Бабича за дискредитацию Вооружённых сил России (ВС РФ) и привлечь его к ответственности. Блогер после начала СВО вместе с Даней Милохиным какое-то время жил в США, там на них вылился шквал критики от россиян за исполнение гимна Украины. Теперь Бабич находится в Ереване, а его друг Милохин — в Дубае.
А ранее Life.ru писал, что после начала специальной военной операции (СВО) блогер Даня Милохин сильно оскандалился: делал "жовто-блакитный" маникюр, пел гимн Украины и попал в дубайскую тюрьму. Затем блогер решил вернуться на родину, но вскоре опять покинул РФ. Это произошло на фоне призывов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать Милохина в армию, хотя сам тиктокер отшутился, что уехал из-за холодной погоды. Позднее блогер признался, что не планирует жить в России постоянно, хотя и хочет приезжать в страну без проблем и общаться со своими друзьями.