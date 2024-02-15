"Хочу на мир, бро": Милохин объяснил, почему не будет жить в России
Даня Милохин заявил, что не планирует жить в России постоянно
Тиктокер Даня Милохин признался, что не планирует жить в России постоянно. В интервью журналисту Карену Адамяну 22-летний блогер объяснил это своими амбициозными целями.
"Я хочу на мир, бро. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть, мне кажется, там, где я нахожусь, там и пригожусь. Вот я сейчас в Дубае, здесь годик, уже раз — первый бой. Первый бой, покажу себя хорошо, потом будет второй бой, потом пригласят где-нибудь в Аргентине. Или я понравлюсь японским зрителям, и они захотят там меня видеть", — сказал Милохин в видео на YouTube-канале Адамяна.
Он добавил, что хочет приезжать в РФ без проблем и уже соскучился по родине. В частности, по знакомым улицам и ресторанам, где говорят на русском.
Как сообщал Life.ru, после начала специальной военной операции (СВО) Милохин сильно оскандалился: делал "жовто-блакитный" маникюр, пел гимн Украины и попал в дубайскую тюрьму. Затем блогер решил вернуться на родину, но вскоре опять покинул РФ. Это произошло на фоне призывов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать Милохина в армию, хотя сам тиктокер отшутился, что уехал из-за холодной погоды.
ТАСС / Артём Геодакян