"Хочу на мир, бро": Милохин объяснил, почему не будет жить в России

"Я хочу на мир, бро. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть, мне кажется, там, где я нахожусь, там и пригожусь. Вот я сейчас в Дубае, здесь годик, уже раз — первый бой. Первый бой, покажу себя хорошо, потом будет второй бой, потом пригласят где-нибудь в Аргентине. Или я понравлюсь японским зрителям, и они захотят там меня видеть", — сказал Милохин в видео на YouTube-канале Адамяна.