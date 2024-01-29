"Какой-то рэпер-шмэпер": Тактаров проехался по Милохину в преддверии его дебютного боксёрского боя

Актёр, боец UFC и режиссёр Олег Тактаров прокомментировал предстоящий боксёрский поединок российского блогера Дани Милохина, который состоится в ОАЭ в феврале. По словам спортсмена, он удивлён, что такое событие настолько широко обсуждается.

"Даня Милохин в боксе? Вы прикалываетесь? Он блогер или какой-то рэпер-шмепер. Хочет заниматься спортом — пускай занимается. Совет, счастье и любовь ему в этих начинаниях!", — рассказал Тактаров порталу Sport24.