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29 января, 10:42

"Какой-то рэпер-шмэпер": Тактаров проехался по Милохину в преддверии его дебютного боксёрского боя

Тактаров пожелал Милохину счастья и любви в его боксёрских начинаниях

Актёр, боец UFC и режиссёр Олег Тактаров прокомментировал предстоящий боксёрский поединок российского блогера Дани Милохина, который состоится в ОАЭ в феврале. По словам спортсмена, он удивлён, что такое событие настолько широко обсуждается.

"Даня Милохин в боксе? Вы прикалываетесь? Он блогер или какой-то рэпер-шмепер. Хочет заниматься спортом — пускай занимается. Совет, счастье и любовь ему в этих начинаниях!", — рассказал Тактаров порталу Sport24.

Названо имя соперника Милохина в его дебютном боксёрском бою
Названо имя соперника Милохина в его дебютном боксёрском бою

Ранее своим мнением о дебютном бое блогера также поделился профессиональный боксёр Константин Цзю. Лайф писал, что спортсмен назвал желание Милохина выйти на ринг "хайпом". Спортсмен подчеркнул, что у блогера нет перспектив в этом направлении.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Ян Поланин
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