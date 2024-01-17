Регион

Уведомления отключены

17 января, 06:41

"Это всё для хайпа": Костя Цзю жёстко прошёлся по Милохину в преддверии его боксёрского дебюта

Константин Цзю назвал хайпом решение Милохина заниматься боксом

Боксёр Константин Цзю прокомментировал предстоящий дебютный бой Дани Милохина, который состоится в Дубае. Спортсмен считает, что сбежавший из России блогер решил заняться боксом ради хайпа.

"Он не знает, что такое бокс, это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них", — рассказал Цзю Sport24.

По его словам, у Милохина не может быть перспектив в профессиональном боксе, так как блогер слишком поздно начал заниматься контактным видом спорта (Дане 22 года). Возможный успех Милохина в этой сфере Цзю назвал "чудесами", в которые он не верит.

"Всё-таки родина": Засевший в Дубае Милохин замечтал о возвращении в Москву
"Всё-таки родина": Засевший в Дубае Милохин замечтал о возвращении в Москву

Ранее Лайф писал, что дебютный боксёрский бой Милохина состоится в Дубае в середине февраля этого года. Его соперником стал индийский 27-летний индийский блогер, который до этого уже принимал участие в боях. До того как осесть в ОАЭ, Милохин дважды покидал Россию. В последний раз он уехал из страны в сентябре 2023 года. Он объяснил это тем, что ему не нравится холодная погода.

Обложка ©

© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Ян Поланин
  • Новости
  • Даня Милохин
  • Костя Цзю
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров