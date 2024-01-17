"Это всё для хайпа": Костя Цзю жёстко прошёлся по Милохину в преддверии его боксёрского дебюта

Боксёр Константин Цзю прокомментировал предстоящий дебютный бой Дани Милохина, который состоится в Дубае. Спортсмен считает, что сбежавший из России блогер решил заняться боксом ради хайпа.

"Он не знает, что такое бокс, это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них", — рассказал Цзю Sport24.