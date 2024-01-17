"Это всё для хайпа": Костя Цзю жёстко прошёлся по Милохину в преддверии его боксёрского дебюта
Константин Цзю назвал хайпом решение Милохина заниматься боксом
Боксёр Константин Цзю прокомментировал предстоящий дебютный бой Дани Милохина, который состоится в Дубае. Спортсмен считает, что сбежавший из России блогер решил заняться боксом ради хайпа.
"Он не знает, что такое бокс, это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них", — рассказал Цзю Sport24.
По его словам, у Милохина не может быть перспектив в профессиональном боксе, так как блогер слишком поздно начал заниматься контактным видом спорта (Дане 22 года). Возможный успех Милохина в этой сфере Цзю назвал "чудесами", в которые он не верит.
Ранее Лайф писал, что дебютный боксёрский бой Милохина состоится в Дубае в середине февраля этого года. Его соперником стал индийский 27-летний индийский блогер, который до этого уже принимал участие в боях. До того как осесть в ОАЭ, Милохин дважды покидал Россию. В последний раз он уехал из страны в сентябре 2023 года. Он объяснил это тем, что ему не нравится холодная погода.
© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев