"Всё-таки родина": Засевший в Дубае Милохин замечтал о возвращении в Москву
Сбежавший из РФ Милохин заявил, что после Нового года хочет приехать в Москву
Сбежавший из России Даня Милохин замечтал о возвращении на родину. В ходе стрима на своём Twitch-канале он признался, что тоскует по России, ведь здесь его ждут друзья и "интересные" дела.
"Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь [в Дубае], честное слово, но всё-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Всё-таки родина", — сказал тиктокер.
По словам Милохина, в Москве его стоит ждать после Нового года, хотя он и готов рвануть туда прямо в данный момент, но не уверен, что будет принят "с улыбкой". Сейчас же тиктокер отправляется в Казахстан, где собирается поймать "русский вайб": услышать русскую речь, увидеть снег и повеселиться с друзьями.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Даня Милохин успел неплохо оскандалиться: делал "жовто-блакитный" маникюр, пел гимн Незалежной и даже попал в дубайскую тюрьму. Потом тиктокер решил вернуться домой, но вскоре опять покинул страну. Видимо, из-за призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию, хотя сам отшутился, что уехал из-за холодной погоды. К слову, сотрудники военкомата посещали его дом. В следующий раз Милохин объявился в Тбилиси, где попал под горячую русофобскую руку местных.
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