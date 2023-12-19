"Всё-таки родина": Засевший в Дубае Милохин замечтал о возвращении в Москву

Сбежавший из России Даня Милохин замечтал о возвращении на родину. В ходе стрима на своём Twitch-канале он признался, что тоскует по России, ведь здесь его ждут друзья и "интересные" дела.

"Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь [в Дубае], честное слово, но всё-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Всё-таки родина", — сказал тиктокер.