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12 января, 12:15

Названо имя соперника Милохина в его дебютном боксёрском бою

Милохин 16 февраля проведёт дебютный боксёрский бой с Аджамалом Ханом из Индии

Соперником в дебютном боксёрском бою 22-летнего Дани Милохина станет 27-летний индийский блогер Аджамал Хан. Об этом сообщили в соцсетях промоушена Alpha Fight Series, который занимается организацией мероприятия.

Индийский блогер Аджамал Хан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ajmal_khan_

Индийский блогер Аджамал Хан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ajmal_khan_

По информации представителей промоушена, встреча двух блогеров состоится 16 февраля этого года в Дубае. Примечательно, что соперник россиянина уже имеет опыт участия в такого рода боях. На соцсети Хана подписано 3,5 миллиона фолловеров, тогда как на соцсети Милохина — 3,1 миллиона.

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Ранее Лайф писал, что недавно Милохин во второй раз покинул Россию после призывов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить скандального блогера в армию. Милохин прокомментировал свой отъезд, заявив, что ему якобы не нравится холодная погода. Позже его официально призвали на службу. А в октябре 2023 года Милохина, в то время находившегося в Тбилиси, избили местные жители.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Ян Поланин
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