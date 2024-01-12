Названо имя соперника Милохина в его дебютном боксёрском бою

Соперником в дебютном боксёрском бою 22-летнего Дани Милохина станет 27-летний индийский блогер Аджамал Хан. Об этом сообщили в соцсетях промоушена Alpha Fight Series, который занимается организацией мероприятия.

По информации представителей промоушена, встреча двух блогеров состоится 16 февраля этого года в Дубае. Примечательно, что соперник россиянина уже имеет опыт участия в такого рода боях. На соцсети Хана подписано 3,5 миллиона фолловеров, тогда как на соцсети Милохина — 3,1 миллиона.