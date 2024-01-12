Названо имя соперника Милохина в его дебютном боксёрском бою
Милохин 16 февраля проведёт дебютный боксёрский бой с Аджамалом Ханом из Индии
Соперником в дебютном боксёрском бою 22-летнего Дани Милохина станет 27-летний индийский блогер Аджамал Хан. Об этом сообщили в соцсетях промоушена Alpha Fight Series, который занимается организацией мероприятия.
Индийский блогер Аджамал Хан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ajmal_khan_
По информации представителей промоушена, встреча двух блогеров состоится 16 февраля этого года в Дубае. Примечательно, что соперник россиянина уже имеет опыт участия в такого рода боях. На соцсети Хана подписано 3,5 миллиона фолловеров, тогда как на соцсети Милохина — 3,1 миллиона.
Ранее Лайф писал, что недавно Милохин во второй раз покинул Россию после призывов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить скандального блогера в армию. Милохин прокомментировал свой отъезд, заявив, что ему якобы не нравится холодная погода. Позже его официально призвали на службу. А в октябре 2023 года Милохина, в то время находившегося в Тбилиси, избили местные жители.
ТАСС / Гавриил Григоров