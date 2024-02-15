Даня Милохин возжелал фита с Shaman
Блогер Даня Милохин заявил, что готов спеть вместе с Shaman. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Сбежавший из России блогер Даня Милохин не исключает, что мог бы выступить с патриотичным певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на одной сцене. Речь об этом зашла в ходе его интервью для YouTube-канала "Макарена". Милохин отметил, что с его стороны это "не было бы зашкварно", и даже напомнил, что на предстоящий бой в Дубае он выйдет с флагом родины под гимн России.
"Прикольная тема. Я бы даже сделал дрилл-версию песни "Я — русский". Это даже не зашкварненько", — сказал Милохин, отвечая на вопрос о возможном фите с Shaman.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Даня Милохин успел неплохо оскандалиться: делал "жовто-блакитный" маникюр, пел гимн Незалежной и даже попал в дубайскую тюрьму. Потом тиктокер решил вернуться домой, но вскоре опять покинул страну. Видимо, из-за призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию, хотя сам отшутился, что уехал из-за холодной погоды.