Даня Милохин возжелал фита с Shaman

Сбежавший из России блогер Даня Милохин не исключает, что мог бы выступить с патриотичным певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на одной сцене. Речь об этом зашла в ходе его интервью для YouTube-канала "Макарена". Милохин отметил, что с его стороны это "не было бы зашкварно", и даже напомнил, что на предстоящий бой в Дубае он выйдет с флагом родины под гимн России.