Звезда сериала "Солдаты" борется с раком лёгкого

У актёра сериала "Солдаты" Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого, сообщает SHOT . Здоровье 61-летнего артиста в последнее время стало ухудшаться, поэтому он прошёл обследование, которое выявило у него кисты во внутренних органах.

Актёр обратился к врачам из-за сильной слабости, его оставили в стационаре на один день для проведения диагностики и противоопухолевой терапии. В результате медики нашли злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого, а также кисты в почках, селезёнке и печени. Звезду сериала выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили дополнительное лечение, которое он пройдёт в апреле.