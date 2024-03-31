Звезда сериала "Солдаты" борется с раком лёгкого
SHOT: У актёра сериала "Солдаты" Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого
Актёр Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
У актёра сериала "Солдаты" Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого, сообщает SHOT. Здоровье 61-летнего артиста в последнее время стало ухудшаться, поэтому он прошёл обследование, которое выявило у него кисты во внутренних органах.
Актёр обратился к врачам из-за сильной слабости, его оставили в стационаре на один день для проведения диагностики и противоопухолевой терапии. В результате медики нашли злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого, а также кисты в почках, селезёнке и печени. Звезду сериала выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили дополнительное лечение, которое он пройдёт в апреле.
Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Анна Фроловцева, сыгравшая Галину Ивановну в "Ворониных", страдает мерцательной аритмией, которая может привести к инфаркту. К слову, она тоже играла в сериале "Солдаты".