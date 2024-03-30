У звезды "Друзей" обнаружили 30 поражений головного мозга

Звезда сериалов "Друзья" и "Прощай навсегда" Кристина Эпплгейт рассказала, что на фоне рассеянного склероза врачи обнаружили у неё в мозге около 30 очагов поражения. По её словам, эта болезнь — худшее, что ей приходилось переживать.

"Самое большое — за правым глазом, и он очень болит", — рассказала она в подкасте Armchair Expert.

Кроме того, из-за тяжёлой болезни актриса испытывает постоянное чувство тревожности. В результате поражения мозга жизнь Эпплгейт стала сложнее и в бытовом смысле.