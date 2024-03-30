У звезды "Друзей" обнаружили 30 поражений головного мозга
Актриса Эпплгейт рассказала о жизни с 30 очагами поражения в мозге
Актриса Кристина Эпплгейт. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID SWANSON
Звезда сериалов "Друзья" и "Прощай навсегда" Кристина Эпплгейт рассказала, что на фоне рассеянного склероза врачи обнаружили у неё в мозге около 30 очагов поражения. По её словам, эта болезнь — худшее, что ей приходилось переживать.
"Самое большое — за правым глазом, и он очень болит", — рассказала она в подкасте Armchair Expert.
Кроме того, из-за тяжёлой болезни актриса испытывает постоянное чувство тревожности. В результате поражения мозга жизнь Эпплгейт стала сложнее и в бытовом смысле.
"Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники", — поделилась она.
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