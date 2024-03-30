Инсайдеры раскрыли точный диагноз Кейт Миддлтон

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон рак прямой кишки, заявил королевский эксперт Марк Рош со ссылкой на приближённые к королевской семье источники, передаёт издание Us Weekly.

"Согласно хорошо информированному источнику, всё указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистepэктомии и что у неё pак толстой кишки", — отметил Рош.

Он добавил, что Миддлтон проводит пасхальные каникулы в поместье Анмер-Холл в Норфолке вместе с мужем и детьми. По инсайдерским данным, состояние принцессы сейчас не из лучших, однако принц Уильям изо всех сил поддерживает супругу, дети также в курсе происходящего.

Вся королевская семья не осталась в стороне от проблемы Кейт. Королева Камилла подменяет Карла на мероприятиях, а принцесса Анна берёт на себя часть обязанностей. В Кенсингтонском дворце не сообщают, когда Миддлтон сможет вернуться к своим обязанностям: вероятно, всё будет зависеть от хода лечения.