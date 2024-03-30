Инсайдеры раскрыли точный диагноз Кейт Миддлтон
Королевский эксперт Рош: У Кейт Миддлтон рак прямой кишки
Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / POOL / Zuma
У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон рак прямой кишки, заявил королевский эксперт Марк Рош со ссылкой на приближённые к королевской семье источники, передаёт издание Us Weekly.
"Согласно хорошо информированному источнику, всё указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистepэктомии и что у неё pак толстой кишки", — отметил Рош.
Он добавил, что Миддлтон проводит пасхальные каникулы в поместье Анмер-Холл в Норфолке вместе с мужем и детьми. По инсайдерским данным, состояние принцессы сейчас не из лучших, однако принц Уильям изо всех сил поддерживает супругу, дети также в курсе происходящего.
Вся королевская семья не осталась в стороне от проблемы Кейт. Королева Камилла подменяет Карла на мероприятиях, а принцесса Анна берёт на себя часть обязанностей. В Кенсингтонском дворце не сообщают, когда Миддлтон сможет вернуться к своим обязанностям: вероятно, всё будет зависеть от хода лечения.
Напомним, в середине января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После этого она перестала появляться на публике, что породило слухи о коме, пластической операции, ЭКО и даже её смерти. 22 марта Миддлтон призналась, что в результате операции у неё был диагностирован рак. Сейчас она проходит курс химиотерапии.