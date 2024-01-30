Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на брюшной полости

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выписана из лондонской больницы, где она перенесла операцию на брюшной полости. Об этом говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Жена наследника британского престола принца Уэльского Уильяма вернулась домой в Виндзор, где будет продолжать восстановление после операции, перенесённой на прошлой неделе. Сообщается, что принцесса чувствует себя хорошо и передаёт благодарность всем сотрудникам больницы.

"Семья принца и принцессы Уэльских признательна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира", — передаёт канцелярия монаршей четы.

Операция Кейт Миддлтон была плановой, и теперь принцесса сможет вернуться к исполнению своих обязанностей только к концу марта. В Кенсингтонском дворце добавили, что перенесённая манипуляция не связана с каким-либо раковым заболеванием. Однако подробные причины, из-за которых Её королевское Высочество герцогиня Кембриджская оказалась на операционном столе, королевская семья не раскрывает.