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30 января, 13:11

Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на брюшной полости

Фото © Peter Nicholls / Pool photo via AP

Фото © Peter Nicholls / Pool photo via AP

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выписана из лондонской больницы, где она перенесла операцию на брюшной полости. Об этом говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Жена наследника британского престола принца Уэльского Уильяма вернулась домой в Виндзор, где будет продолжать восстановление после операции, перенесённой на прошлой неделе. Сообщается, что принцесса чувствует себя хорошо и передаёт благодарность всем сотрудникам больницы.

"Семья принца и принцессы Уэльских признательна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира", — передаёт канцелярия монаршей четы.

Операция Кейт Миддлтон была плановой, и теперь принцесса сможет вернуться к исполнению своих обязанностей только к концу марта. В Кенсингтонском дворце добавили, что перенесённая манипуляция не связана с каким-либо раковым заболеванием. Однако подробные причины, из-за которых Её королевское Высочество герцогиня Кембриджская оказалась на операционном столе, королевская семья не раскрывает.

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Ранее король Великобритании Карл III перестал временно исполнять публичные обязанности в связи с госпитализацией. Монарх был доставлен в больницу, чтобы пройти запланированное лечение от простатита.

Александр Рыбаков
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