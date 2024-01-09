Припоминает до сих пор: Принц Уильям назвал свой самый ужасный подарок жене

Принц Уэльский Уильям вот уже много лет балует жену Кейт Миддлтон дорогостоящими украшениями, однако удачными подарки для супруги были не всегда. Один из них принцесса Уэльская припоминает мужу до сих пор — и неспроста. Ведь однажды она получила бинокль: его сын Карла III преподнёс своей возлюбленной в студенчестве.

"Однажды я подарил супруге бинокль, и она никогда не позволяет мне забыть об этом. Всё прошло тогда не очень. Я до сих пор не понимаю, почему купил ей бинокль, но тогда это казалось хорошей идеей", — рассказал принц Уильям в одном из интервью, опубликованном Би-би-си.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в браке с 2011 года. К слову, сегодня у принцессы день рождения, поэтому многие пользователи, которые вспоминают эту историю, с нетерпением ждут, что же ей подарит муж.