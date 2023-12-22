"Эта мерзость пугает": Британцы пришли в ужас от ёлочной игрушки в виде принца Уильяма

Американская компания Cody Foster and Co выпустила ёлочные игрушки в виде некоторых членов британской королевской семьи — короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Ожидать от стеклянных украшений схожести с оригиналами было бы наивно, но тем не менее эти экземпляры не на шутку разозлили поклонников королевской семьи. Особенно досталось стеклянному принцу Уэльскому с его улыбкой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото © Cody Foster and Co

"Эта мерзость пугает", — написал один из критиков об игрушке, прототипом которой стал принц Уильям.

Впрочем, как пишет Daily Mail, причудливые новогодние украшения пользуются популярностью и уже распроданы в большинстве торговых точек. Цена одной штуки — 25 долларов. Кстати, принца Гарри и его жену Меган Маркл создатели игрушек решили убрать из коллекции.

Королева Камилла и король Карл III. Фото © Cody Foster and Co