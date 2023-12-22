"Эта мерзость пугает": Британцы пришли в ужас от ёлочной игрушки в виде принца Уильяма
Фанаты королевской семьи раскритиковали ёлочную игрушку в виде принца Уильяма
Американская компания Cody Foster and Co выпустила ёлочные игрушки в виде некоторых членов британской королевской семьи — короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Ожидать от стеклянных украшений схожести с оригиналами было бы наивно, но тем не менее эти экземпляры не на шутку разозлили поклонников королевской семьи. Особенно досталось стеклянному принцу Уэльскому с его улыбкой.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото © Cody Foster and Co
"Эта мерзость пугает", — написал один из критиков об игрушке, прототипом которой стал принц Уильям.
Впрочем, как пишет Daily Mail, причудливые новогодние украшения пользуются популярностью и уже распроданы в большинстве торговых точек. Цена одной штуки — 25 долларов. Кстати, принца Гарри и его жену Меган Маркл создатели игрушек решили убрать из коллекции.
Королева Камилла и король Карл III. Фото © Cody Foster and Co
Ранее принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), опубликованную в начале этого года. Он уточнил, что не стал обнародовать всё, чтобы не компрометировать отца и брата. Стоит отметить, что в книге герцог Сассекский подробно излагает детали личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане.
ТАСС / AP