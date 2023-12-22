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22 декабря, 18:44

"Эта мерзость пугает": Британцы пришли в ужас от ёлочной игрушки в виде принца Уильяма

Фанаты королевской семьи раскритиковали ёлочную игрушку в виде принца Уильяма

Американская компания Cody Foster and Co выпустила ёлочные игрушки в виде некоторых членов британской королевской семьи — короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Ожидать от стеклянных украшений схожести с оригиналами было бы наивно, но тем не менее эти экземпляры не на шутку разозлили поклонников королевской семьи. Особенно досталось стеклянному принцу Уэльскому с его улыбкой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото © Cody Foster and Co

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото © Cody Foster and Co

"Эта мерзость пугает", — написал один из критиков об игрушке, прототипом которой стал принц Уильям.

Впрочем, как пишет Daily Mail, причудливые новогодние украшения пользуются популярностью и уже распроданы в большинстве торговых точек. Цена одной штуки — 25 долларов. Кстати, принца Гарри и его жену Меган Маркл создатели игрушек решили убрать из коллекции.

Королева Камилла и король Карл III. Фото © Cody Foster and Co

Королева Камилла и король Карл III. Фото © Cody Foster and Co

Ранее принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), опубликованную в начале этого года. Он уточнил, что не стал обнародовать всё, чтобы не компрометировать отца и брата. Стоит отметить, что в книге герцог Сассекский подробно излагает детали личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане.

Кейт Миддлтон и принц Уильям переборщили с фотошопом на открытке и "оттяпали" палец юному Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям переборщили с фотошопом на открытке и "оттяпали" палец юному Луи
Обложка ©

ТАСС / AP

Наталья Исакова
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