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13 декабря, 09:01

Кейт Миддлтон и принц Уильям переборщили с фотошопом на открытке и "оттяпали" палец юному Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросших детей на рождественской открытке

<p>Обложка © Getty Images / Josh Shinner / Kensington Palace</p>

Обложка © Getty Images / Josh Shinner / Kensington Palace

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и общими детьми выпустили ежегодную рождественскую открытку, которая наделала много шума в Сети. Пользователи обвинили королевскую чету в чрезмерном использовании фотошопа, а некоторые даже заметили отсутствие пальца у принца Луи. Об этом сообщает People.

На кадрах, сделанных Джошем Шиннером, семья позирует в студии в стиле "белый верх, чёрный низ". Помимо взрослых, на фото также трое детей: 10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи. Они улыбаются и выглядят счастливыми, однако некоторых комментаторов их образ ничуть не умилил. Наоборот, пользователи раскритиковали их и заявили, что на снимке "слишком много фотошопа".

"Фотошоп не удался! На этом снимке лишняя нога! Как фотограф этого не заметил? Боже мой", — написал один из комментаторов.

Другим и вовсе почудилось, будто у Луи нет одного пальца, а на фото присутствует лишняя нога. Однако большинство комментариев были всё же положительными. Один пользователь, например, обратил внимание на сходство детей с родителями. По его словам, Шарлотта — это изображение отца, в то время как Луи — копия мамы.

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Луи, кстати, уже давно обзавёлся кучей поклонников по всему миру. Пользователи с нетерпением ждут его публичных появлений. Так, например, в мае он умилил многих на коронации Карла III, во время которой без стеснения зевал и в беседе с принцессой Шарлоттой показывал на что-то пальцем.

Николь Вербер
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