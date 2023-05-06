Принц Луи опять вдоволь покривлялся, теперь на коронации деда
Дети принца Уильяма на коронации Карла III умилили пользователей Сети
Принц Джордж Уэльский. Фото © Getty Images / Andy Stenning / WPA Pool
Поведение детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон на коронации Карла III стало предметом обсуждения в Сети. Кривляния юных представителей королевской семьи позабавили пользователей.
Так, принц Луи без стеснения зевал и в беседе с принцессой Шарлоттой показывал на что-то пальцем. А принцессу запечатлели в автомобиле со слегка озадаченным забавным лицом. Принц Джордж попал на фото с высунутым языком и слегка недовольным выражением лица. Это уже не первый раз, когда яркие детские эмоции представителей королевской семьи становятся объектом внимания.