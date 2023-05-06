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6 мая, 16:08

Принц Луи опять вдоволь покривлялся, теперь на коронации деда

Дети принца Уильяма на коронации Карла III умилили пользователей Сети

<p>Принц Джордж Уэльский. Фото © Getty Images / Andy Stenning / WPA Pool</p>

Принц Джордж Уэльский. Фото © Getty Images / Andy Stenning / WPA Pool

Поведение детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон на коронации Карла III стало предметом обсуждения в Сети. Кривляния юных представителей королевской семьи позабавили пользователей.

  • Принцесса Шарлотта и принц Луи. Обложка © Getty Images / WPA Pool
    Принцесса Шарлотта и принц Луи. Обложка © Getty Images / WPA Pool
  • Принцесса Шарлотта. Фото © Getty Images / Andrew Milligan / WPA Pool
    Принцесса Шарлотта. Фото © Getty Images / Andrew Milligan / WPA Pool
  • Принц Джордж Уэльский. Фото ©  Getty Images / Jacob King / PA Images
    Принц Джордж Уэльский. Фото ©  Getty Images / Jacob King / PA Images
  • Принц Джордж Уэльский. Фото © Getty Images / Karwai Tang / WireImage
    Принц Джордж Уэльский. Фото © Getty Images / Karwai Tang / WireImage
  • Принцесса Шарлотта. Фото © Getty Images / Stuart C. Wilson
    Принцесса Шарлотта. Фото © Getty Images / Stuart C. Wilson

Принцесса Шарлотта и принц Луи. Обложка © Getty Images / WPA Pool

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Так, принц Луи без стеснения зевал и в беседе с принцессой Шарлоттой показывал на что-то пальцем. А принцессу запечатлели в автомобиле со слегка озадаченным забавным лицом. Принц Джордж попал на фото с высунутым языком и слегка недовольным выражением лица. Это уже не первый раз, когда яркие детские эмоции представителей королевской семьи становятся объектом внимания.

Ошибка в воспитании: Кривляния британского принца Луи объяснили вседозволенностью

Ошибка в воспитании: Кривляния британского принца Луи объяснили вседозволенностью

Ранее Лайф писал о том, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Илья Суриков
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