Принц Луи опять вдоволь покривлялся, теперь на коронации деда

Так, принц Луи без стеснения зевал и в беседе с принцессой Шарлоттой показывал на что-то пальцем. А принцессу запечатлели в автомобиле со слегка озадаченным забавным лицом. Принц Джордж попал на фото с высунутым языком и слегка недовольным выражением лица. Это уже не первый раз, когда яркие детские эмоции представителей королевской семьи становятся объектом внимания.