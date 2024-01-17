Карл III временно отойдёт от дел из-за простатита

На следующей неделе королю Великобритании Карлу III сделают медицинскую процедуру, из-за которой он на время перестанет исполнять публичные обязанности, говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества — доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Публичные обязанности короля будут отложены на короткий период времени для восстановления", — отмечается в заявлении.