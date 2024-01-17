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17 января, 16:45

Карл III временно отойдёт от дел из-за простатита

Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности по состоянию здоровья

Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby

Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby

На следующей неделе королю Великобритании Карлу III сделают медицинскую процедуру, из-за которой он на время перестанет исполнять публичные обязанности, говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества — доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Публичные обязанности короля будут отложены на короткий период времени для восстановления", — отмечается в заявлении.

Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента
Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента

А ранее Лайф сообщал, что король Великобритании Карл III появился в галстуке в цвете флага Греции на фоне дипломатического скандала между странами, который разгорелся из-за скульптур Парфенона. Согласно информации Greek City Times, аксессуар изготовил афинский производитель галстуков Pagoni.

Александра Мышляева
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