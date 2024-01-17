Карл III временно отойдёт от дел из-за простатита
Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности по состоянию здоровья
Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby
На следующей неделе королю Великобритании Карлу III сделают медицинскую процедуру, из-за которой он на время перестанет исполнять публичные обязанности, говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества — доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Публичные обязанности короля будут отложены на короткий период времени для восстановления", — отмечается в заявлении.
А ранее Лайф сообщал, что король Великобритании Карл III появился в галстуке в цвете флага Греции на фоне дипломатического скандала между странами, который разгорелся из-за скульптур Парфенона. Согласно информации Greek City Times, аксессуар изготовил афинский производитель галстуков Pagoni.