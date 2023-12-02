Карл III попытался извиниться перед Грецией с помощью галстука после крупного скандала
Bloomberg: Карл III надел галстук в цвете флага Греции после скандала с Сунаком
Король Великобритании Карл III. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong
Король Великобритании Карл III появился в галстуке в цвете флага Греции на фоне дипломатического скандала между странами, который разгорелся из-за скульптур Парфенона. Как сообщает Bloomberg, британский правитель появился в таком виде на конференции ООН по изменению климата (COP28), где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Галстук, который сегодня носил Его Величество, — это просто часть его коллекции", — указал представитель Букингемского дворца.
Конфликт между двумя государствами разгорелся из-за того, что британский премьер не захотел встречаться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом после того, как тот призвал Лондон вернуть Греции скульптуры, хранящиеся в Британском музее.
Агентство не уверено, пытался ли король Карл III, чей отец принц Филипп родился в греческой королевской семье, своим внешним видом сделать какие-то заявления. При этом, согласно информации Greek City Times, аксессуар изготовил афинский производитель галстуков Pagoni. Карла III не раз видели в этом галстуке. Так, например, монарх надевал его во время приезда в Лондон президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на прошлой неделе.
В 1801 году бывший британский посол в Константинополе Томас Брюс, 7-й граф Элгин получил разрешение султана Османской империи, управлявшей тогда Грецией, на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Но в 1801–1811 годах агенты Элгина вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они находили у подножия Парфенона, а другие попросту выламывали из стен здания. В 1816 году Британский музей выкупил у Элгина похищенные артефакты. Ранее Лайф писал, что с момента обретения независимости в 1832 году Греция неоднократно призывала к возвращению скульптур, известных как мраморы Элгина. Однако британский музей в Лондоне отказался вернуть скульптуры, заявив, что они были приобретены Элгином по юридическому контракту с Османской империей.