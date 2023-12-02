Карл III попытался извиниться перед Грецией с помощью галстука после крупного скандала

Король Великобритании Карл III появился в галстуке в цвете флага Греции на фоне дипломатического скандала между странами, который разгорелся из-за скульптур Парфенона. Как сообщает Bloomberg, британский правитель появился в таком виде на конференции ООН по изменению климата (COP28), где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Галстук, который сегодня носил Его Величество, — это просто часть его коллекции", — указал представитель Букингемского дворца.

Конфликт между двумя государствами разгорелся из-за того, что британский премьер не захотел встречаться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом после того, как тот призвал Лондон вернуть Греции скульптуры, хранящиеся в Британском музее.

Агентство не уверено, пытался ли король Карл III, чей отец принц Филипп родился в греческой королевской семье, своим внешним видом сделать какие-то заявления. При этом, согласно информации Greek City Times, аксессуар изготовил афинский производитель галстуков Pagoni. Карла III не раз видели в этом галстуке. Так, например, монарх надевал его во время приезда в Лондон президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на прошлой неделе.