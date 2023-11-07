Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента

В Великобритании протестующие республиканцы освистали короля Карла III, когда он после тронной речи на церемонии открытия Парламента возвращался с супругой Камиллой в карете в Букингемский дворец.

Протестующие с надписью на плакатах: "Не мой король" у стен Вестминстерского дворца. Видео © X / Republic

Недовольные демонстранты держали плакаты с надписями: "Не мой король" и "Упраздните монархию". Всего в акции протеста у стен Вестминстерского дворца, где заседают британские законодатели, участвовало около 200 человек.

Протестующие с надписью на плакатах: "Не мой король" у стен Вестминстерского дворца. Фото © X / Republic