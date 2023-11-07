Протестующие освистали Карла III после речи на церемонии открытия Парламента
Британский король Карл III и его супруга Камилла на церемонии открытия сессии Парламента Великобритании. Обложка © AP / TASS / Leon Neal
В Великобритании протестующие республиканцы освистали короля Карла III, когда он после тронной речи на церемонии открытия Парламента возвращался с супругой Камиллой в карете в Букингемский дворец.
Протестующие с надписью на плакатах: "Не мой король" у стен Вестминстерского дворца. Видео © X / Republic
Недовольные демонстранты держали плакаты с надписями: "Не мой король" и "Упраздните монархию". Всего в акции протеста у стен Вестминстерского дворца, где заседают британские законодатели, участвовало около 200 человек.
Протестующие с надписью на плакатах: "Не мой король" у стен Вестминстерского дворца. Фото © X / Republic
Карл III произнёс тронную речь в качестве монарха впервые — обычно её готовит правительство. Из монархов последний раз к Парламенту в 1950 году обращался король Георг VI, его дед и отец Елизаветы II, речь тогда была посвящена участию Британии в Корейской войне.
Напомним, Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет. Преемником королевы стал Карл III, её сын, коронация монарха прошла в начале мая в лондонском Вестминстерском аббатстве.