У Кейт Миддлтон обнаружили рак
У Кейт Миддлтон диагностировали рак, принцесса начала курс химиотерапии
Принцесса Уэльская, урождённая Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что в результате операции у неё был диагностирован рак. Она призналась, что сейчас проходит курс химиотерапии.
"Операция прошла успешно, однако после неё анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — рассказала она в видеообращении, не уточнив тип опухоли.
Принцесса также подчеркнула, что хорошо себя чувствует, и попросила общественность дать её семье право на личную жизнь.
Напомним, в середине января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После этого она перестала появляться на публике, что породило слухи о коме, пластической операции, ЭКО и даже смерти Кейт. Чтобы опровергнуть домыслы, королевская семья опубликовала фото принцессы с детьми. Но журналисты заметили признаки обработки снимка. В итоге супруга принца Уильяма принесла извинения за ретушь, но не смогла объяснить, зачем сделала её. А в феврале стало известно, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак.