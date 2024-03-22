У Кейт Миддлтон обнаружили рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что в результате операции у неё был диагностирован рак. Она призналась, что сейчас проходит курс химиотерапии.

"Операция прошла успешно, однако после неё анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — рассказала она в видеообращении, не уточнив тип опухоли.