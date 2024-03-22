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22 марта, 18:40
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У Кейт Миддлтон обнаружили рак

У Кейт Миддлтон диагностировали рак, принцесса начала курс химиотерапии

Принцесса Уэльская, урождённая Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Принцесса Уэльская, урождённая Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что в результате операции у неё был диагностирован рак. Она призналась, что сейчас проходит курс химиотерапии.

"Операция прошла успешно, однако после неё анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — рассказала она в видеообращении, не уточнив тип опухоли.

Принцесса также подчеркнула, что хорошо себя чувствует, и попросила общественность дать её семье право на личную жизнь.

Исчезнувшую Кейт Миддлтон засняли на видео с принцем Уильямом, но зрители заподозрили обман
Исчезнувшую Кейт Миддлтон засняли на видео с принцем Уильямом, но зрители заподозрили обман

Напомним, в середине января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После этого она перестала появляться на публике, что породило слухи о коме, пластической операции, ЭКО и даже смерти Кейт. Чтобы опровергнуть домыслы, королевская семья опубликовала фото принцессы с детьми. Но журналисты заметили признаки обработки снимка. В итоге супруга принца Уильяма принесла извинения за ретушь, но не смогла объяснить, зачем сделала её. А в феврале стало известно, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак.

Оксана Попова
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